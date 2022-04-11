Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Bolu'da sağanak şeklinde başlaması öngörülen yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den zirai don uyarısı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının 10 ile 15 derece arasında hissedilir derecede azalması beklendiği belirtilerek bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji gün verdi! Kuvvetli kar geliyor Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Bu göre, pazartesi başlayıp 4 gün sürecek kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı