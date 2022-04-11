Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Mevsimin kıştan bahara döndüğünün müjdecilerinden olan baklanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Bakla kabuğunun ciltteki lekelere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yüzünüzde yara veya leke bulunuyorsa kimyasal içerikli ürünler yerine bakla kabuğundan faydalanabilirsiniz. Cildinize süreceğiniz kabuk sayesinde parlak bir görünüme de kavuşabilirsiniz. Öte yandan istenmeyen tüylerle mücadelede de bakla kabuğu büyük rol oynuyor. Osmanlı döneminde de kadınlar tarafından şifası bilinen baklanın kabuğu tüyleri incelterek zayıflatıyor.

Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep Rusya-Ukrayna savaşı gıdada bütün dengeleri değiştirdi. Savaşla artan akaryakıt ve gaz maliyetleri, üretimden lojistiğe kadar bütün süreci olumsuz etkiledi. Rusya'ya ambargo, gübre fiyatlarını da yukarı taşırken; sıcak paranın ‘emtia’lara yönelmesi, ambalaj üzerinden yine gıdayı vurdu. Bunlara yerli ürün ihracatı da eklenince, fiyatlar patladı.