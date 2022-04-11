Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Dekorasyon furyasında da etkisini hissettiren bu akımda renkler birbiriyle uyumu yakalarken, kombinler hem daha şık hem de göz alıcı bir forma kavuşuyor. Peki nedir bu ton sür ton? Dilimize Fransızcadan giren ton sür ton kelimesi, çevrildiğinde “ton üzerine ton” anlamına geliyor. Özellikle genç kızların favorisi olan bu akım aslında kolay gibi gözükse de ustalık istiyor. Aynı rengin farklı tonlarının ahenk içinde uyumunu yakalamak şart.

Eğer sade ve ferah bir görünüm elde etmek istiyorsanız, pastel tonlar tam size göre... Bir rengin açıktan koyuya birçok tonunu kullanarak göz yormayan bir şıklığa kavuşabilirsiniz. Kombininizde kullandığınız etekten gömleğe, kemerden çantaya hemen her parça seçtiğiniz ana rengin tonları olmalı. Öte yandan ton sür ton denilince aklınıza tabii ki sadece düz renkler gelmemeli. Bu akımda desenli kıyafetleri de dâhil ederek kombininizi zenginleştirmeniz mümkün. Fakat renklerin yine birbiriyle olan uyumunu asla göz ardı etmemeniz gerek.

90'ların gözdesi süveterler yeniden moda 90'lı yılların modası süveterler geri döndü. Yeni süveter trendi, havalı ve zarif bir çizgide daha modernleşmiş tarzda sokak stillerinde hızla yer almaya başladı