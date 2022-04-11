Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kadınlar güçlü ve bakımlı saçlara sahip olmak ister. Saç dökülmesi problemi ise çoğu kadının yaşadığı en büyük problemlerin başında yer alır. Saç dökülmesinin en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz stres. İşte tam bu aşamada yapacağınız saç masajı ile dermal hücrelere uygulanan basınç, stresi azaltır ve dökülmenin azalmasına yardımcı olur. Saç masaj tarağını banyoda kullandığınızda kafa derinizin kirden tamamen arınarak gözeneklerin açılmasını sağlarken, aynı zamanda sıcak su ve buhar eşliğinde vücudunuzu da gevşetecektir. Öte yandan haftada iki ya da üç defa olacak şekilde oluşturduğunuz saç bakım rutininize masaj tarağını da dâhil ederseniz kullandığınız maske ve yağların etkisini daha hızlı görebilirsiniz.

Saç dökülmesine kök hücre tedavisi Saç dökülmesinin önüne geçmek için kişinin kendi kök hücreleri kullanılarak başarılı sonuçlar alınıyor.

Yeşil çay saç dökülmesini önlüyor, saçları hızla uzatıyor Saçların güçlenmesi için öncelikle saç derisinin iyi beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Ancak hava kirliliği, yanlış beslenme, stres gibi birçok etken saç derisinin sağlığını korumasını zorlaştırıyor. Bu noktada ise doğanın en özel bitkilerinden yeşil çay imdadımıza yetişiyor.