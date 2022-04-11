Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
Meteoroloji gün verdi! Kuvvetli kar geliyor Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Bu göre, pazartesi başlayıp 4 gün sürecek kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı
Marmara Bölgesi'nde havalar soğuyacak Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarın hissedilir derecede azalmasının beklendiğini bildirdi.