Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 06.00 saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir kamyon, bir hafif ticari araç ve iki otomobil sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyola savrulurken kamyonetin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

5 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Zincirleme kaza sonrası yola savrulan araçlar trafiğin akışını engelledi. TEM Otoyolu Ankara İstikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Vatandaşlar yolu açmak için kaza yapan aracı sol şeride itti. Çekicinin gelmesiyle kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılmasının ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Kazaya karışan 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Yeni sistem kaza yapınca 112'yi arayacak Otomobillere kaza halinde otomatik olarak 112'nin aranacağı sistem kurulacak. Sistem 112'ye konum bilgisi ve hasar raporu verecek.