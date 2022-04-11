Türkiye Gazetesi

Bursa'da yaşayan ve ikinci el otomobil almaya karar veren Talip Çetin, kısa bir süre önce 2010 model bir araç beğendi ve araç sahibinden otomobil hakkında bilgi almak istedi. Çetin'in iddiasına göre araç sahibi B.U., kendisine 2 yıl önce aldığı ekspertiz raporunu gösterdi ve aracın 1 parça değişeni olduğunu, güneş yanığı olduğu için de aracı komple boyattığını söyledi.

RÜYA GÖRDÜ, EKSPERTİZE KOŞTU

Bunun üzerine Çetin, araç satıcısıyla 102 bin 500 liraya el sıkıştı. Satın alma işleminden sonra rüyasında aracın tavanının ekleme olduğunu ve kendisiyle dalga geçildiğini gören Çetin, soluğu otomobil ekspertizinin yanında aldı. Otomobilin 6 parça değişeni ve tavanın başka bir araçtan ekleme yapıldığını öğrenen Çetin, büyük şok yaşadı.

Talip Çetin, "Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı Nilüfer Oto Pazarı'ndan satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık" dedi.



Rüyasında dolandırıldığını gören Çetin'in kabusu gerçek oldu.

GÖRDÜĞÜ KABUSU YAŞADI

Rüyasında kendisiyle dalga geçildiğini gördüğünü belirten Çetin, "Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, 'nasıl? parçaları güzel ekledik mi?' gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm. Ben de bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim. Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş" diye konuştu.

Telefonla B.U.'yu arayan Talip Çetin, ikinci şoku da aldığı cevapla yaşadı. Öyle bir kazayı yapmadığını belirten B.U., '10 gün önce aldığın arabayı o hale senin getirmediğin ne malum' deyince Çetin'in dünyası başına yıkıldı.

​Çetin, konuyla ilgili yasal takibi başlatacağını ifade etti.

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