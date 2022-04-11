Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava dalgası uyarısının ardından, turizmin başkenti Antalya’da hava sıcaklığı, geçen haftaya göre 13 dereceye kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 12 dereceye kadar düştü.

VATANDAŞLAR SEYİR TERASINA GELDİ

Soğuk havadan dolayı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş görüntüsüyle dikkat çekerken, vatandaşlar manzara izlemek için varyantlardaki seyir terasına geldi.

Zaman zaman rüzgarla zor anlar yaşayan vatandaşlar ve turistler, iki renge bürünen turkuaz renkli denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Marmara Bölgesi'nde havalar soğuyacak Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarın hissedilir derecede azalmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı geliyor Yurt genelinde sıcaklıklar düştü, sağanak etkisini hissettirmeye başladı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil yurt genelinde etkili olmaya devam ederken, bazı illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, illeri tek tek açıkladı ve uyarılarda bulundu.