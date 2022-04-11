Türkiye Gazetesi

2 aydır tedavi gören Uzman Çavuş'tan acı haber geldi. Malkara ilçesinde, iki ay önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Alperen'in beyin kanaması teşhisi konuldu.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı’nda Trafik Timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Alperen (24), 2 ay önce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Şehir Hastanesinde beyin kanaması teşhisi konulan Uğur Alperen, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVLİ VE 1 KIZ ÇOCUĞU BABASI

Evli ve 1 kız çocuk babası olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Alperen’in cenazesi memleketi Afyonkarahisar’da defnedilecek.

Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı Denizli’de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, uzman çavuş tarafından sokak ortasında öldürüldü. Uzman çavuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzman çavuş, kendisini döven ünlü doktora kurşun yağdırdı Denizli’de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde aracından indirip darp ettiği uzman çavuş tarafından 10 kurşunla öldürüldü.

Çok tartışılan uzman çavuş olayına ilişkin Bakan Koca'dan ilk açıklama Sağlık Bakanı Koca, Muğla'da uzman çavuşun doktor tarafından darp edildiği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, olaya ilişkin yaptığı açıklamada sağlıkta şiddet olayları da dahil hukuka akseden hiçbir sorunda bir tarafın peşinen suçlu, diğer taraf peşinen masum ve mağdur ilan edilemeyeceğini belirterek, adalete güvenilmesi gerektiğini vurguladı.