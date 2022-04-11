Türkiye Gazetesi

Sinop’ta ailesi tarafından aranan emekli öğretmenin cesedi bulundu. Korkunç olay, 16.00 sıralarında Sinop’un Karakum mevkiinde yaşandı. Denizde hareketsiz halde yatan bir erkek bedeni görenler durumu yetkililere ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgalarla plaja sürüklenen şahsın, sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası öldüğü anlaşıldı.

KAYALIKLARDA GEZERKEN DÜŞTÜ

Çevrede yapılan incelemeler sonrası şahsın aracının dörtlülerini yakıp kayalıkların bulunduğu alana gittiği, burada gezinirken ayağının kayarak denize düştüğü anlaşıldı. Vücudunda yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasında kanama olduğu görülürken, düşmenin etkisiyle kafasını taşa çarptığı, aldığı yarayla da denizden çıkamadığı anlaşıldı.

AİLESİ ONU ARIYORDU

Ekiplerce yapılan incelemede cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emekli öğretmen Fevzi Köker'e (64) ait olduğu belirlendi. yakınlarına haber verilmesi üzerine olay yerine gelen oğlu gözyaşlarını tutamadı. Uçurumdan düşme sonucu öldüğü değerlendirilen Köker'in cenazesi çalışmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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