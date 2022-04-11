Türkiye Gazetesi

Şırnak’ta Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Cudi ve Gabar dağları neredeyse görülmez hale geldi. Yetkililer ise zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. Özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.

CUDİ VE GABAR GÖRÜNMÜYOR

Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi. Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Hakkari'de toz bulutu araçları çamura bürüdü Suriye'den gelen toz bulutları Hakkari'de çamur yağmasına neden oldu. Araçların üstü çamurla kaplanınca sürücüler soluğu oto yıkamada aldı.

Konya'da gökyüzünü toz bulutu kapladı Konya'da öğlen saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgarla toz ve kum fırtınası meydana geldi. Gökyüzü bir anda toz bulutu ile kaplandı.