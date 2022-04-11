Türkiye Gazetesi

Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağdı. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

KAR KALINLIĞI 10-15 SANTİMETREYİ BULDU

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

Beklenmedik kar yağışının ardından sürücüler zor anlar yaşadı.

Nisan ayında kar sürprizi Ardahan'da Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Kente akşam saatlerinde kar yağdı.

Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı geliyor Yurt genelinde sıcaklıklar düştü, sağanak etkisini hissettirmeye başladı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil yurt genelinde etkili olmaya devam ederken, bazı illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, illeri tek tek açıkladı ve uyarılarda bulundu.