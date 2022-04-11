Türkiye Gazetesi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı az önce başladı, sis sebebiyle görüş mesafesi 25 metreye düştü. Sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

GECE ETKİSİNİ ARTTIRMASI BEKLENİYOR

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Gece etkisinin artırması beklenen kar yağışına karşı kara yolları ekipleri hazır bekliyor. Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Meteoroloji'den Bolu için kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bu akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.