Türkiye Gazetesi

12 Nisan hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, yurt genelinde kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi. İstanbul'da ise akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Isparta, Burdur, Antalya'nın doğusu, Afyonkarahisar, Gaziantep, Kilis, Denizli'nin Çardak ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Bu akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz, Osmaniye ve Kahramanmaraş batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu gece ve Salı sabah ilk saatlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Karadeniz'in ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu bölgelerin iç ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bu akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz, Osmaniye ve Kahramanmaraş batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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