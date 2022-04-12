Türkiye Gazetesi

İstanbul’da saat 08.45 sıralarında TEM Avcılar gişeleri Esenyurt mevkiinde meydana gelen olayda gişelerden geçmeye çalışan İETT otobüsü, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs gişe betonlarına ok gibi saplandı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araç ise kullanılamaz hale geldi. İETT otobüsü olay yerine gelen ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken bölgede trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.

Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı: Yaralılar var Beyoğlu'nda freni boşalan İETT otobüsü park halinde duran 3 otomobile ve seyir halinde olan bir araca çarptı. Kazada, 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.