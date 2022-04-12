Türkiye Gazetesi

Ceviz yemek isterken canından olan küçük çocuğun ölümü ailesini kahretti. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan aile akşam vakti ceviz yemek istedi.

İddiaya göre, 2,5 yaşındaki Metin Ufuk annesi ve kardeşiyle birlikte evde bulunduğu esnada ceviz yemeye başladı. Küçük çocuk ceviz yediği esnada bir anda soluk borusu tıkandı.

NEFESSİZ KALDI

Oğlunun nefessiz kaldığını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük Metin, özel bir hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede uzun süre müdahale edilen çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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