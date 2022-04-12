Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 150 hane ve 500 nüfusun bulunduğu mahallede Mart ayında yoğun kar yağışı sonrasın karların erimesiyle mahalledeki yolun büyük kısmında çökmeler meydana geldi. Kaymakamlık kayan sahada bulunan cami için tehlike arz etmesi nedeniyle Cuma namazı ve vakit namazlarının kılınmasını kararını verdi.

Konuyla ilgili konuşan Çayırbağı-Gülcana Mahallesi muhtar vekili Muhammet Uzunali, heyelan nedeniyle bazı evlerin boşaltıldığını söyleyerek “Yolumuz 1974 yılında yapıldı. 10 yıl önce burada afet oldu. Gelip baktılar ancak hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 5-6 ev boşaltıldı camimizde teravih, cuma namazı ne de vakit namazı kılınabiliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle yöreden çok göç oldu, kalanların yüzde 50'si buradan ayrıldı” dedi

EVDEN KAÇTILAR MESİRE ALANINDA YAŞIYORLAR

Yöre sakinlerinden Yaşar Aydın ise can korkusu yaşadıklarını ifade ederek, "Burası kayıyor, korku içinde yaşıyoruz, devletten yardım bekliyoruz. Yer altından geçen sular buraları kopardı. 1990 yılında da burada bir heyelan olmuştu şimdi de buralar komple patladı. Evden kaçtık, mesire alanında yaşıyoruz. Can korkusu yaşıyoruz" derken, Fatih İsak ise ”Burası heyelanlı bölgeydi, Mart ayında yağan yoğun kar nedeniyle tamamen kaydı. Şu sıralar yine kaymalar oluyor.

Dolayısıyla kaymanın etkisiyle buradaki binalar tehdit altında olduğundan insanlar can korkusu yaşıyor. Buraya acilen müdahale edilerek sondajları yapılarak suyu alttan alınıp heyelanı durdurmaları gerekir. Kar yağdığında oturulamaz diye 6 hane boşaltıldı. Boşaltılan evlerdeki insanlar yaylaya, mesire alanlarına çıktı. Burada 150 hane, yaklaşık 500 nüfus var. Burası kayarsa aşağı kısımda Alazlı Mahallesi var dolayısıyla o mahalleye doğru kaymalar olacak. Her an kaymalar olduğundan Düzköy Kaymakamlığı kararıyla camide ibadet yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına başladı Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak bordo mavililer, Nwakaeme ile sözleşme uzatacak. Uğurcan ve Abdülkadir’in durumuna göre yeni takviyeler yapacak.