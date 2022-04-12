Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle 25 ay ata verilen Ayvalık-Midilli feribot seferleri yeniden başladı. İlçedeki 35 kişilik Türk turist kafilesi Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti. Yolculardan eski Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, feribot seferlerinin hem ilçe hem de Midilli için önemli olduğunu söyledi. Deniz hudut kapısının bir daha kapanmamasını temenni eden Kantarcı, "Bu seferlerin devamının geleceğini zannediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EKONOMİYE VE SOSYAL YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK

Ufuk Ova da seferlerin, salgın sürecinin ardından önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi. Her iki ülkenin halklarının 25 aylık kaybı telafisi için mücadele edeceğine inandığını anlatan Ova, "Bence hudut kapısının açılmasıyla Ayvalık ve Midilli belediyeleri ve ticaret odalarının de karşılıklı olarak sosyokültürel faaliyetlere bir an önce yeniden başlaması gerekiyor. Çünkü bu yönde yapılacak olan sosyal faaliyetler her iki tarafın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına ciddi bir katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

25 AYDAN BU YANA KAPALI

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise geçmişten bu yana Ayvalık ile Midilli arasında yoğun ekonomik ilişkilerin olduğunu ifade etti. Seferlere ilişkin turizm sezonundan beklentilerine değinen Ergin, şöyle konuştu: "Midilli Adası'ndan gelen turistlerin Ayvalık esnafına ve ekonomisine çok ciddi katkıları vardı. Ne yazık ki 25 aydan bu yana bu ekonomik hareketlilikten Ayvalık olarak yararlanamadık. Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik ilk seferler başlamış durumda. Tabii bizim asıl beklentimiz 14 Nisan Perşembe günü Midilli Adası'ndan ilçemize gelecek kalabalık turistlerdir. İki ülke ilişkilerinde çok ciddi bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu nedenle de deniz hudut kapımızın açılması bizi son derece mutlu etti."

KAPIDA GÜNLÜK VİZE ÜCRETİ İÇİN BAŞVURABİLİYORLAR

Ülkeler arası yapılan anlaşmalar gereğince yurt dışına seyahat eden ülke vatandaşları, belirli güne kadar talep edecekleri turist vizeleri için kapıda vizeye başvurabiliyor. Yunanistan adalarına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlar da bu uygulamayı tercih ediyor. Yunanistan kapı vizesi için ödenmesi gereken Yunan adaları günlük vize ücreti, her yıl Mayıs ayında yayınlanmaktadır. Yunanistan kapıda vize ücreti, 2021 yılı için 55 Euro olarak belirlenmiştir. 2022 yılı için ise 80 Euro olması beklenmektedir.

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