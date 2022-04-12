Türkiye Gazetesi

23 Ekim 2020'de Senirkent’in Akkeçili köyünde yaşanan olayda 3 çocuk annesi Emel Gür (40) ile dini nikahlı eşi Ramazan Yılmaz (45) arasında tartışma çıktı. Gür, tartışma sırasında Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra cesedini de evin altındaki tandırda yaktı.

CİNAYETİ OĞLU ORTAYA ÇIKARDI

Cinayet, bir süre babasından haber alamayan çiftin Antalya’da yaşayan oğlunun köye gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Yılmaz’ın yanmış cesedini tandırda buldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emel Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu olarak yargılanan Emel Gür davasında karar duruşması Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık Emel Gür hakkında mütalaasını veren savcı, Emel Gür’ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirtti ve sanık için ömür boyu hapis cezası istedi. Sanığın çocuklarından, davada tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki Ö.Y.’nin cinayete ortak olmasına ilişkin yeterli delil olmadığını ancak olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olduğunu belirten savcı, Ö.Y. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMAD

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Emel Gür, sanığın tutuksuz yargılanan oğlu Ö.Y., avukatlar ve maktulün yakınları katıldı.

Mahkeme, Emel Gür’ü kasten adam öldürme suçundan iyi hal indirimi de uygulamayarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Emel Gür’ün tutuksuz yargılanan oğlu ise beraatini istedi ancak Ö.Y.’ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadının cezası belli oldu Isparta'da boşandığı eşiyle tartıştıktan sonra tüfekle öldürüp ardından cesedi tandırda yakan kadın hakkında ikinci duruşma bugün yapıldı. Sanık Gür hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.