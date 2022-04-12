Bilecik’in Söğüt ilçesi Orta Mahalle Gündüzbey Caddesi üzerinde yem yüklü kamyon, Tarım Kredi Kooperatifi şubesi önüne yanaştı. Bir şahıs kamyonun üzerine çıkarken, diğerleri aşağıdan yem çuvallarını içeri taşıdığı esnada araç geri geri hareket etmeye başladı.
FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
Kamyon kasanında bulunan bir şahıs aşağı atlayarak kurtulurken, freni boşalan kamyon park halindeki kaldıran Fatih Savcı’ya ait araçlara çarptı.
Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlar biri kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan yaşanan olayda bir işyeri de hasar gördü.
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