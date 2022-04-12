Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde dünyada sık sık gündeme gelen Güney Koreli müzik gruplarından biri olan WiHi grubu Kapadokya'ya geldi ve şarkı yaptılar. Daha önce de Türkiye’de gezdikleri yerlerde klip çekimi yapan grup, son olarak Kapadokya’da deveye bindi.

KAPADOKYA'YI TANITTILAR

Deve üzerinde Kapadokya’yı gezen Güney Koreli HipHop müzik grubu WiHi "Capadocia Camel" ismini verdikleri şarkı besteledi. Kapadokya Bölgesinde çektikleri klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan grup, Kapadokya’nın da tanıtımına katkıda bulundu.

'GURUR KAYNAĞI'

Deve Çiftliği işletmecisi Kemal Güntaş, gurbun şarkı yapmasına ilişkin "Hiphop müzik grubu misafirlerimiz vardı. Bölgeyi deve üzerinde gezerken birde klip çekmişler. Bizim için gurur kaynağı oldu. Bölgeyi ve Kapadokya’yı deve ile birlikte andıkları bir klip ve albümlerinde bir parça oldu.

Bölgemizde birçok aktivite var. Tırnak içinde söylüyorum, bu aktivitelerin en başında balon turları gelmesine rağmen balon diye bir parça yok. Artık Kapadokya Deve diye bir albümümüz oldu” ifadelerini kullandı.

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