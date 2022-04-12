Son dakika deprem haberi: AFAD, Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde saat 17:04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Karadeniz açıklarında deprem oldu, İstanbul beşik gibi sallandı Son dakika Karadeniz açıklarında saat 20,38'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul'da da kuvvetli bir şekilde hissedilen deprem paniğe sebep oldu.