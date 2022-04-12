Türkiye Gazetesi

Karbonmonoksite bağlı ölümlere bir yenisi daha eklendi. Konya’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybederken, baba ise tedavi altına alındı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16462 Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Hasan Kayalı ve ailesinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiği ortaya çıktı.





Gazdan zehirlenen Hasan Kayalı’nın yaşadığı tespit edilirken, eşi Havva Kayalı (68) ve kızı Burçin Şahin’in (42) hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Kayalı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyük üzüntü yaşayan yakınları evin önünde beklerken, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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