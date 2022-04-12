Türkiye Gazetesi

Giresun'da faili meçhul cinayet tam 17 yıl sonra çözüldü. Ordu'da başka bir suçtan cezaevinde bulunan kişinin, Giresun'da 2005'teki cinayetin faili olduğu belirlendi.

FAİLİ MEÇHUL OLARAK DOSYASI KAPANMIŞTI

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde 2005'te Erdal Şenol, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Jandarmanın o dönemde yaptığı soruşturmada bir sonuca ulaşılamadı ve dosya faili meçhul olarak kaldı.

OLAYI JASAT ÇÖZDÜ

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir süre önce Erdal Şenol cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı. Araştırma ve teknik takip sonucu Şenol'u, M.A.A'nın öldürdüğü belirlendi.

M.A.A'nın, Ordu'da işlediği başka bir suçtan dolayı 3 Aralık 2021'den beri cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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