Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan Fevzi Yaman, eksi 500 kodunda kömür dökümü yaptığı sırada kömür boşaltım aksanına sıkıştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti. Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan Yaman'ın cenazesi, kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'deki bir maden ocağında göçük meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, göçük altında kalan 2 işçiden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaçak maden ocağında göçük meydana geldi Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.