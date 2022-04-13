Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde bulunan bir cami inşaatında beton dökümü sırasında iskele çöktü. Çökme sonucu işçiler enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1’İ AĞIR 6 İŞÇİ YARALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan 6 işçi 112 Acil Servis ekiplerince şehirdeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Diyarbakır'da gözü dönen adam 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı Diyarbakır’da iddiaya göre gözü dönen adam aracına binerek çevrede bulunan araçlara çarparak 10 aracı hurdaya çevirdi. O sırada onu durdurmaya çalışan babasını da ezmeye çalışan şahıs araçtan inerek babasına saldırdı.