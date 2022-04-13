Türkiye Gazetesi

Avcılar'daki alacak verecek meselesinde silahla başlayıp kanlı bitti. Dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde ortak olan ve alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan yabancı uyruklu Ashraf M.H. ile diğer yabancı uyruklu Ghassan H. şahıslar arasında aynı konu nedeniyle telefonda tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Ashraf M.H., eski ortağının bulunduğu iş yerine gitti ve yanında getirdiği silahla Ghassan H.'nin kafasına doğru ateş etmeye başladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ghassan H. kafasından aldığı mermi ile ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmada Ashraf M.H.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten zanlı adliyeye sevk edildi.

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin ifadesi ortaya çıktı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından dün tutuklanan 11 şüpheliden biri olan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin ifadesi ortaya çıktı. Benli ifadesinde “Evladıma bırakacağım tek mirasım temiz olan özgeçmişimdir. Adalete inanıyorum. Hiçbir suçlamanın gerçek olmadığını belirtmek isterim” dedi.

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Avcılar'da inşaat iskelesi düştü Avcılar'da bir inşaatta çalışan işçi, iskelenin yan yatması sonucu iskelede asılı kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan işçinin yara almadığı öğrenildi.