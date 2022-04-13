İstanbul istikametine seyir halinde olan Hamdullah D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilden çıkarılan 4 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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