İstanbul istikametine seyir halinde olan Hamdullah D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Takla atan otomobilden çıkarılan 4 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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