Türkiye Gazetesi

Sokaklardaki başıboş köpeklerin dehşeti bitmiyor. Bu kez okula gitmek isteyen ilkokul öğrencisi sokakta 8 köpeğin birden saldırısına uğradı. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

8 Nisan günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, 08.45 sıralarında okula gitmek üzere evden çıktı. Okula yürüdüğü sırada kendi evinin sokağının başında 8 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı.

60 KÖPEK TOPLATILDI

Çocuğun yaralanmasının ardından köpeklerin toplatılması için çokça şikayet yapıldı. Şikayetler sonucu 60'a yakın köpeğin mahalleden toplandığını söyleyen baba, saldırıdan önce köpeklerin toplanmamasına sitem etti.

ÇOK SAYIDA YERİNDEN YARALANDI

Cerrahi müdahale yapılan küçük çocuğun ise kolları, bacakları, başı ve kalçasında kaslarının koparıldığı belirtildi.

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