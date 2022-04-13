Türkiye Gazetesi

Sur ilçesi Karaçalı Mahallesinde hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı. Tartışmanın alevlenesiyle olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayda yaralanan 7 kişiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. 6 yaralının tedavileri devam ederken 3'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Mahalle ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga çatışmaya döndü. Kavgada 2 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.