Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 kişi, çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vurularak yaralandı. Şahsı vuran kişinin kimliği henüz belirlenemezken, yaralı çalışan iş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri yol boyunca, ağaçlık alanlarda, olaya ait silahı aradı.
ZANLININ KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Olay, bugün 17.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı İbrikdere Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonunda çalışan H.G., ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından çalıştığı sırada silahla vuruldu. Yaralanan H.G., akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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