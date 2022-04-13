Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 kişi, çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vurularak yaralandı. Şahsı vuran kişinin kimliği henüz belirlenemezken, yaralı çalışan iş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yol boyunca, ağaçlık alanlarda, olaya ait silahı aradı.

Olay, bugün

17.00

sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı İbrikdere Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonunda çalışan H.G., ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından çalıştığı sırada silahla vuruldu. Yaralanan H.G., akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.