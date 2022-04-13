Türkiye Gazetesi

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 135 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaburun ilçesi açıklarında da İtalya rotası üzerinde bulunan bir yelkenli tekne içerisinde yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 103 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik ekipleri 215 düzensiz göçmeni yakaladı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bugün yurt genelinde 215 düzensiz göçmeni yakaladı.

BM açıkladı, Akdeniz'de 90'dan fazla göçmen öldü Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmenin boğularak öldüğünü açıkladı.