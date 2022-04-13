Türkiye Gazetesi

​Kütahya’nın Emet ilçesi Samrık köyünde yaşanan olayda orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Samrık köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına orman sahasında yol güzergahı için ağaç kesme çalışması yapan iki çocuk babası orman işçisi Halil Güngör’ün (45) kestiği ağaç üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Güngör’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



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