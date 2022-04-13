Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da sıcak saatler yaşandı, iki esnafın kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. Feci olayda 2 kişi canından oldu, 3 kişi de yaralandı. Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde hurdacılık yapan iki esnaf ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Murat Özyılmaz ve Kazım Çifçi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavga ile ilgili bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Diyarbakır'da gözü dönen adam 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı Diyarbakır’da iddiaya göre gözü dönen adam aracına binerek çevrede bulunan araçlara çarparak 10 aracı hurdaya çevirdi. O sırada onu durdurmaya çalışan babasını da ezmeye çalışan şahıs araçtan inerek babasına saldırdı.

Diyarbakır'da baba cinnet getirdi: 1 ölü 2 yaralı Diyarbakır’da cinnet getiren baba eşi ve iki çocuğuna elindeki bıçak ve makasla saldırdı. Cani adamın boğazını kestiği oğlu hayatını kaybederken 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızının durumu ise ağır. Katil güvenlik güçleri tarafından yakalanırken iki kardeşin olay yerinden kaçarak hayatta kaldığı öğrenildi.