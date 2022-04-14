Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. SMA hastası bebeklerin yurt dışında uygulanan gen tedavisi görebilmesi için sosyal medyada ailelerin başlattığı yardım kampanyalarını kullanan dolandırıcılar 13 aylık Yağız Gündoğdu için açılan hesabı birebir taklit ederek, küçük çocuğun fotoğrafının yer aldığı; ancak IBAN bilgisinin farklı olduğu sahte hesap açtı. Bu yöntemle hesabı gerçek sanan yardımsever vatandaşlardan yardım kampanyaları adı altında para topladılar. Çocukların tedavisi için sosyal medyadan yardım bekleyen aile, durumun takipçileri tarafından ihbar edilmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAĞIZ’IN FOTOĞRAFLARINI KULLANIP PARA TOPLADILAR

SMA hastası Yağız bebeğin babası Serdar Gündoğdu, “Benim çocuğum SMA Tip 1 hastası. Biliyorsunuz ki bu ölümcül bir kas hastalığı ve biz bu kampanyaları yürüterek çocuklarımızı tedaviye götürebiliyoruz maalesef burada tedavisi yok. Valilikten biz izinlerimizi aldık bizim kullanmış olduğumuz IBAN' lar yasaldır. Fakat bir takım kişiler bizim çocuklarımızın bilgilerini kopyalıyorlar. Kampanyamızı biz İnstagram sayfamızdan yönetiyoruz, oraya girip bilgilerimizi alıyorlar aynı görselleri kullanıp sadece iban bilgilerini değiştiriyorlar. Kendi çocuklarımız gibi davranıp para topluyorlar.” dedi.

IBANLARI DEĞİŞTİREREK İNSANLARI DOLANDIRDILAR

Serdar Gündoğdu, “Biz bununla alakalı 1 kişiyi yakaladık, tüm suç duyurularında da bulunduk. Sadece şunu istiyorum bizi takip eden insanlardan smayagizyasasin İnstagram sayfamız dışında hiçbir sayfaya itibar etmesinler. Bizim tüm valilik izinlerimiz sayfamızda bu sayfa dışında bir şey görürlerse bize ulaşsınlar yada gerekli yerlere şikayette bulunabilirler. Tesadüf üzeri fark ettik 1 takipçimiz görüyor ve bize bildiriyor, çocuğumuzun bilgilerinin kullanıldığını söylediler. Benim soy ismim Gündoğdu bizim bilgilerimizi kopyalayan kişinin soy ismi de Gündoğdu aynı soy ismindeyiz sadece onun ismi farklı. IBAN numaralarını kontrol ettiğimizde bizim IBAN'larımız değil kendi IBAN'ını kullandığını fark ettik. Bunu farklı sosyal medya platformlarında da paylaşmış. Bununla alakalı suç duyurularında bulunduk.” dedi.

Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük dolandırıcıları yakalandı Güvenlik güçleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşları dolandırarak 26 milyon TL'lik vurgun yapan çeteyi çökertti.