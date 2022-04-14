Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece’de meydana gelen olayda, 10 yıldır kendisinden haber alamayan Güldane Yılmaz’ın yakınları bir televizyon programına katılıp kayıp başvurusunda bulunmuştu. Maktül Güldane Yılmaz’ın kaybolmasının ardından başka birisi ile evlenen eski eş Osman Biçer, cinayeti itiraf edince tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, MÜEBBETE ÇEVİRİLDİ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Osman Biçer’in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Osman Biçer’in ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken, mahkeme sanık Biçer’in önce ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

Sanığın duruşmada mahkeme heyetine saygılı tutumunu, pişmanlık göstermesini ve suçunu ikrar etmesini göz önünde bulunduran mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezanın müebbet hapse düşürülmesine karar vermişti.

ADLİYE MAHKEMESİ KARARI YERİNDE BULDU

Tarafların itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi verilen kararın yerinde olduğuna hükmederek istinaf başvurularının esastan reddedilmesine karar verdi.

MÜGE ANLI KARARA İSYAN ETTİ

Programında Güldane Yılmaz cinayetini işleyen Müge Anlı'da cani kocanın saygılı tutumu ve pişmanlık göstermesi nedeniyle aldığı indirime isyan ederek, "Eli kelepçeli zaten mübaşiri mi dövecek" diyerek tepkisini dile getirdi. Anlı, "Nerde pişmanlık gösterdi? Az bile yaptım demiş bu adam." diyerek Biçer'in 10 yıl boyunca suçunu örtbas ettiğine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 yıl önce Büyükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay tarihinde maktul Güldane Yılmaz ile sanık Osman Biçer’in evli oldukları ve maktulün eşini aldattığıyla ilgili dedikoduların çıkması üzerine Biçer’in bu durumu hazmedemeyerek olay günü uyanıp eşini öldürmeye karar verdiği belirtilmişti.

Biçer’in bu amaçla Büyükçekmece’de tarlalara gelerek eşini öldürüp gömeceği yer konusunda keşif yaptığı da iddianamede kaydedilmişti.

Olay günü sanığın yanına yedek kıyafet ve ekmek bıçağı alarak eşi ile önceden keşif yaptığı tarlaya geldiği ve maktulü önce pelvis bölgesinden ardından göğüs kemiği ve boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddianame açıklanmıştı.

Sanığın cinayeti 10 yıl sonra itiraf ettiği de iddianamede belirtilerek maktulün kemik örnekleri ile maktulün oğlunun DNA’sının yüzde 99,99 uyumlu olduğu da iddianamede ifade edilmişti. İddianamede sanık Osman Biçer’in ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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