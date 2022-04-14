Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler araç içinde ve araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda fişek halinde 1 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 6 gram bonzai, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 26 gram bonzai ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: Yaralılar var Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişi, eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Zanlı, bir kişiyi boğazından, bir kişiyi göğsünden, 3 kişiyi de sırtından bıçakladı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Tutuklandı Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.