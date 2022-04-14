Türkiye Gazetesi

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Başsavcılıkça hazırlanan iddianameyi değerlendirdi. İddianameyi kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşma günü getirilmesine hükmeden mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil olma talebini de kabul etti.

İLK DURUŞMA 28 NİSAN'DA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S'nin, "terk" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş arazide terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine giden sağlık ekibinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisine kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "sütkızım" diye tanıttığı bebek ile çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlardaki çok sayıda kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin, bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve Pendik'te gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Bakan Koca açıkladı, Nisa bebekten sevindiren haber var Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini söyledi.

Beyin ölümünün gerçekleşti iddi edilen Nisa bebek için 'kritik' 48 saat Pendik’te annesi tarafından sokağa terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin boğazına kusmuk benzeri bir madde kaçması sonucu dün beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bebeğin tedavi gördüğü hasteneden yapılan son açıklamada ise Nisa Mihriban bebeğin tedavisinin devam ettiği beyin ölümüne dair kesin neticenin 24 - 48 saat içerisinde belli olacağı duyuruldu.