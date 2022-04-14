Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde arazide çıkan yangın yaklaşık 20 dönümü küle çevirdi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın, uzun uğraşlar neticesinde evlere metreler kala söndürüldü.

20 DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ

Yangın, Karasu’nun Ortaköy Mahallesi ile Ardıçbeli Mahallesi arasındaki alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazide henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 20 dönümlük alana yayılırken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde yangın, evlere metreler kala söndürüldü.

Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama sesleri duyulduğu alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama sesleri çevre ilçelerden de duyuldu.

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