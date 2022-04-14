Türkiye Gazetesi

Aksaray'da bir apartmanın giriş katında yaşanan olayda Nuriye S. isimli kadın elektrikli ısıtıcının fişini takarak uyudu. Bir süre sonra patlayan ısıtıcı, altındaki çamaşır makinesinin de tutuşmasına sebep oldu.

YANGINI EVE GİREN KOMŞULAR SÖNDÜRDÜ

Çıkan yoğun duman üzerine kapıyı kırarak eve giren komşular, yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nuriye S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkutan yangın: Bir mahalle kül olacaktı Sakarya’da boş bir arazide çıkan yangın vatandaşları korkuttu. 20 dönümün yanmasıyla son bulan yangın, evlere metreler kala söndürüldü.

12 yaşındaki çocuk yangında öldü Kahreden haber Kastamonu'dan geldi, bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk canından oldu.