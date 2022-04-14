Türkiye Gazetesi

Arazi anlaşmazlığı yine kanlı bitti. Tokat’ın Niksar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile arasında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğrayan köy muhtarı hayatını kaybetti.

ZANLI EVİNDE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Işıklar köyünde arazi anlaşmazlığı dolayısı ile aralarında husumet bulunan Selim K. (49) ile köy muhtarı Erdal Özsoy (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeği ile Özsoy’a 3 el ateş açan Selim K. olay yerinden kaçtı. Muhtar hayatını kaybederken, zanlı Selim K. ise jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Köyde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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