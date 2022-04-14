Türkiye Gazetesi

Muğla'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdibekdere Mahallesi Sarıçay mevkisinde yaptıkları kontrolde, Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Irak uyruklu 97 göçmeni bir dere yatağında yakaladı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Yapılan araştırmada, göçmenleri iki minibüsle R.K. ve R.Ş'nin getirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Türk karasularına geri itilen 135 göçmen kurtarıldı İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 135 göçmen kurtarıldı.

Bitlis'te göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.