Türkiye Gazetesi

Tuzla'da bir eğlence merkezinde korku dolu anlar yaşandı, dönen salıncakta yaşanan arıza yüzünden 2 kişi hastanelik oldu. Eğlence merkezindeki dönen salıncakta henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken görevliler dönen salıncağa giden elektrik akımını kesti.

Salıncakta bulunanlardan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye gönderildi. Dönen salıncaktaki teknik arıza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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