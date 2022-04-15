Türkiye Gazetesi

Giresun’daki kadın cinayetinin katili Yunus Emre Albayrak hayatını kaybetti. Giresun Merkeze bağlı Aksu Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarındaki bir dairede ikamet eden İrem Kostakoğlu, kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Katili cinayetin ardından aynı silahla kendini vurmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan katil Albayrak'ı hastaneye kaldırmıştı. Yunus Emre Albayrak'ın da ölüm haberş geldi.

İrem Kostakoğlu

Aldığı bu teklifi reddetti, canından oldu Son kadın cinayeti haberi Giresun'dan geldi. 27 yaşındaki İren eski erkek arkadaşının barışma teklifini kabul etmediği için öldürüldü.

'Kocanızı nasıl öldürürsünüz?' başlıklı makale yazmıştı! Koca öldü, kadın cinayetle suçlanıyor ABD’nin Oregon eyaletinin Portland şehrinde yaşayan roman yazarı Nancy Brophy (71), 7 yıl önce internette “Kocanızı nasıl öldürürsünüz?” başlıklı bir makale yayımlamıştı.Kocası öldü, Nancy Brophy, cinayetle ilgili tek şüpheli olarak yargılanıyor.