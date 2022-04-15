Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sıcak saatler yaşandı. Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi’nde yokuştan inen Remzi Bingöl yönetimindeki 34 BV 1304 plakalı demir yüklü tır, yolun alt tarafında bulunan gecekondunun üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

GECEKONDUDA MAHSUR KALDILAR

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri gecekondu içerisindeki 5 kişiyi ve tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü yaralı olarak bulundukları yerden çıkardıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Gecekondunun üzerine düşen tırı bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da gecekondu yangını İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gecekondunun çatısı alev alev yandı. Evdeki kadın tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de freni boşalan kamyon gecekondunun çatısına uçtu Maltepe Başıbüyük Trafo Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonun freni boşaldı. Freni boşana kamyon gecekondunun çatısına uçtu.