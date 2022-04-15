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6 ilde terör soruşturması: 105 gözaltı kararı
6 ilde terör soruşturması: 105 gözaltı kararı
15.04.2022 - 09:52 |
Son Güncelleme:
15.04.2022 - 09:53
Türkiye Gazetesi
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Diyarbakır merkezli 6 ilde başlatılan terör soruşturmasında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
SonDakika,
848538
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/848538.aspx
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