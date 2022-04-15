Türkiye Gazetesi

Adana polisinin "Çakarlar" ismi verilen çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişi tutuklanırken, dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Çete liderlerinin, kız kardeşi Sultan Ç., geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını kaybetmiş, yakınları intihar ettiğini söylemişti. İddiaya göre Sultan Ç.'nin intihar etmediği, kardeşleri tarafından polise gideceğini söylediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyeti, Seyhan ilçesinde “Nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme ve haraç alma” suçlarını işlediği ileri sürülen kendilerini ‘Çakarlar’ çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü yaklaşık 1 yıldır takibe almıştı. 11 Nisan'da çeteye düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

İNTİHAR DEĞİL İNFAZ ÇIKTI

Çete yöneticilerinin, 21 yaşındaki kız kardeşi Sultan Ç. 13 Haziran 2021’de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılmış, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yakınları o dönem polise genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve krize girip evde bıçakla intihar ettiğini söylemişti.

Hayatını kaybeden Sultan S. ve gözaltına alınan aile üyeleri...

Ancak polis genç kızda 4 bıçak darbesi olması ve bir bıçak darbesinin de karından yukarıda olması nedeniyle olayı intihar değil şüpheli ölüm olarak nitelendirdi. Ayrıca karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Sultan Ç.’nin, otopsi yapılmadan defnedildiği belirtildi.

"BÜTÜN PİSLİĞİNİZİ BİLİYORUM"

Bu arada Organize Büro Amirliği de çeteyi takip ettiği için genç kızın intihar etmediği kardeşleri tarafından öldürüldüğü ihbarları gelmeye başladı. Gelen ihbarlarda Sultan Ç.’nin ailesiyle ters düştüğü ve çeteye “bütün pisliğinizi biliyorum gider polise anlatırım” dediği bu nedenle de aile içinde infaz edildiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında T.Ç.’nin de bulunduğu 3’ü kadın 19 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartı, 2’si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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