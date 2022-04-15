Türkiye Gazetesi

Antalya Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki bir tostçuda dün saat 15.00 sularında gergin anlar yaşandı. Dükkana gelip tost yiyen M. İ. E, ücretini ödemeden ayrılmak istedi. Bunun üzerine işletme sahibi ile arasında tartışma yaşandı. Öfkelenen M.İ.E, dükkana taş ve sopayla saldırdı. İş yeri sahibi de yanındaki bir kişiyle beraber müşteriyi sopayla darbetti. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. M.İ.E'nin alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edildi.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak! “1,5 yaşındaki kızım da yumruk yedi” 2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde önce darp edildi sonra eve hapsedildi. Koçak; hakarete, tehditlere ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla soluğu karakolda aldı. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” diyen Koçak’ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Dayakçı müdüre 6 buçuk yıl hapis istemi Kadıköy'de 2 öğrencisini darp ettiği gerekçesiyle suçlanan okul müdürü Adem K. hakkında 6 buçuk yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.