Türkiye Gazetesi

Adana Çukurova ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan Görkem İkiz (42), çarşamba akşamı spor salonuna gitti. İkiz, bench press (yatarak halter kaldırma) hareketi yaptığı sırada dengeyi sağlayamadı. Bunun sonucunda 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan öğretmeni hastaneye götürdü. Talihsiz şahsın 5 kaburga kemiğinde kırık tespit edildi. Uzun süredir vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini aktaran İkiz “Elimde eldiven olmasına rağmen demir bar bir anda kaydı ve göğsüme düştü. Doktorlar kaburgalarımın kalbime saplanma riski olabileceğini belirtip ölümden döndüğümü söyledi. Herkesin çok dikkat etmesi gerek” diye konuştu.

Tedavisi evde devam eden şahsın ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

21 yaşındaki genç spor yaparken öldü İzmir'de 21 yaşındaki genç antrenörün spor yaparken kalp krizinden öldüğü iddia edildi.

Spor yaparken karakolluk oldular Konya'da her sabah mahallelerindeki parkta müzik eşliğinde sabah sporu yapan 15 arkadaş, aynı parkta yürüyüş yapan kadının 'müzik eşliğinde spor yaparak rahatsızlık verdikleri' yönündeki şikayeti üzerine karakolluk oldu. S.B. adlı kadının yaptığı şikayet üzerine ifadeleri alınan grupta yer alan emekli öğretmen Erol Yayla, ''Cep telefonuna bağladığımız küçük hoparlör sayesinde müzik eşliğinde egzersiz yapıyoruz. Bir kadın arkadaşımızın, polise ve CİMER'e şikayeti üzerine son günlerde sürekli polis geliyor. 15 kişi karakola gidip ifade verdik. Neredeyse hakkımızda 'Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulayacaklardı'' dedi.