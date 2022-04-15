Türkiye Gazetesi

Çivril ilçesinde 1 Nisan 2022 tarihinde Emrah Y. (19) ve eşi Raziye Y. (17), gözlerine kestirdikleri Osman E.’nin motorunu çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine JASAT ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri Osman E.’nin ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin peşine düştü.

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JASAT ekipleri yaptığı çalışmalar çerçevesinde karı kocanın çaldıkları 20 bin TL’lik motoru ilana ‘Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur’ açıklamasıyla 8 bin 500 TL’ye koyduklarını gördü.

İlanı görüp harekete geçen ekipler karı kocanın çalıntı motoruna müşteri oldu. Belirlenen yere gelen hırsızlar, JASAT’ı karşısında görünce şoku yaşadı. Yakalanan çift karakola götürülürken Emrah Y.’nin 19 suç kaydı, Raziye Y.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Tamamlanan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen Emrah Y. tutuklandı, eşi Raziye Y. ise adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından bulunan motorunu karşısında gören Osman E. ise JASAT’a titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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